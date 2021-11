La definizione e la soluzione di: Si scrivono a Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LETTERINE

Curiosità/Significato su: Si scrivono a Babbo Natale Babbo Natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone e in altre parti dell'Asia ...

Altre definizioni con scrivono; babbo; natale; Si prescrivono e si prestano; Vi si iscrivono i professionisti; Non scrivono in versi; Si scrivono con il metro; Il colore di babbo Natale; Ha dato origine alla tradizione di babbo Natale; Il veicolo di babbo Natale; Fiabesca renna di babbo Natale con il naso rosso; La città natale di Eco; Il pasto di natale ; La città natale di Einstein; Il pianeta natale degli Skywalker in Star Wars; Ultime Definizioni