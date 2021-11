La definizione e la soluzione di: Scorre a Monaco di Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISAR

Curiosità/Significato su: Scorre a Monaco di Baviera L'origine è incerta, ma potrebbe simboleggiare il fiume che scorre per Monaco di Baviera, ovvero l'Isar. Ma il significato potrebbe anche essere quello dei ...

