La definizione e la soluzione di: Risolve un famoso caso sull Orient Express. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POIROT

Curiosità/Significato su: Risolve un famoso caso sull Orient Express significati, vedi Murder on the Orient Express (disambigua). Assassinio sull'Orient Express (in inglese Murder on the Orient Express) è un romanzo giallo di Agatha ...

