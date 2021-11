La definizione e la soluzione di: Risoluto nell operare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ENERGICO

Curiosità/Significato su: Risoluto nell operare anni di attività, termina la missione ISAF ed inizia la missione Sostegno Risoluto (Resolute Support Mission) in ambito NATO. Il comando dell'ISAF inizialmente ...

