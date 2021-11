La definizione e la soluzione di: Riquadri dipinti o scolpiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FORMELLE

Curiosità/Significato su: Riquadri dipinti o scolpiti elemento decorativo (scolpito, dipinto o a stampa) talvolta a immagine di rotolo cartaceo in parte svolto, che contiene un testo, un titolo o un'iscrizione. ...

Altre definizioni con riquadri; dipinti; scolpiti; I riquadri per le Parole Crociate; Un dipinto in più riquadri ; Piccolissimi dipinti ; E' ritratto con Gesù Bambino in dipinti di Leonardo; dipinti o fotografie che raffigurano persone; Può attorniare foto e dipinti ; I pali monumentali scolpiti dai nativi americani; scolpiti ... nella memoria!; scolpiti finemente con un apposito attrezzo; Pali scolpiti dai Pellirosse;