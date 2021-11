La definizione e la soluzione di: I rientri dall estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIMPATRI

Curiosità/Significato su: I rientri dall estero l'italiano dall'8,3% e il romancio dallo 0,5%. Il 21,0% della popolazione parla una lingua non nazionale. Queste percentuali includono, infatti, i residenti ...

Altre definizioni con rientri; dall; estero; Voluto dall a sorte; Il permesso dall a legge; Un'istantanea dall 'alto dei cieli; Non attaccabili dall a ruggine; L’esule lo cerca all'estero ; Farmaci per tenere a bada il colestero lo; È all’estero ... per lavoro; Si effettua andando all'estero ; Ultime Definizioni