La definizione e la soluzione di: Le rette sono le più brevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINEE

Curiosità/Significato su: Le rette sono le piu brevi una distanza fra punti, e le geodetiche: queste sono curve che modellizzano i percorsi localmente più brevi, come le rette nel piano, o i meridiani sulla ...

Altre definizioni con rette; sono; brevi; Le rette che nei poligoni congiungono due vertici non consecutivi; Le motorette della Piaggio; La corrette zza e lealtà sportiva ing; Si accumula nei filtri delle sigarette ; sono rosse come le Ferrari; sono trainate da cani; sono uguali nei dadi; Non possono stare in due in un pollaio; Un abbrevi azione da coordinate geografiche; Ispettore abbrevi azione; Ricorre spesso nel brevi ario; Piede latino con due sillabe brevi e una lunga; Ultime Definizioni