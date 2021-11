La definizione e la soluzione di: Religiosi non ancora ordinati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOVIZI

Curiosità/Significato su: Religiosi non ancora ordinati ecclesiastica (o non ecclesiastica), e quindi da qualsiasi confessione religiosa (o non religiosa). Nel significato puro ed originario del termine, ancora utilizzato ...

L'apprendistato negli ordini religiosi ; Un collegio di religiosi vi è quello cattedrale; Un titolo per grandi studiosi religiosi ; Lelio e Fausto riformatori religiosi ; Venire ancora battuto; Non ancora cucinati; Tutti ancora da spiegare; Non ancora pubblicati; Capi di biancheria... coordinati ; Disordinati ... come una torre biblica; Insieme di gioielli coordinati fra; I gruppi disordinati ... del rugby!