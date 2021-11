La definizione e la soluzione di: Regola i rapporti tra Stato e Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : DIRITTO ECCLESIASTICO

Curiosità/Significato su: Regola i rapporti tra Stato e Chiesa coordinando i vari uffici della Santa Sede sia curando i rapporti con gli Stati e gli organismi internazionali. È presieduta dal segretario di Stato, il massimo ...

Altre definizioni con regola; rapporti; stato; chiesa; Una periodicità irregola re; Un regola tore di frenata; Evoca la sregola tezza; La precedono in regola ; Cessazione di rapporti ; Cessazioni di rapporti ; Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci; Interrompere i rapporti ; Andrea G.: stato un originale scrittore milanese; Ha uno stato Maggiore; Un titolo britannico che è stato conferito anche Mick Jagger; Lo stato insulare del golfo Persico con Manama; San Pietro in __ la chiesa con il Mosè di Michelangelo; Un’arcata della chiesa ; Dove s’è fermato Cristo per Levi... si raccolgono in chiesa ; Quando lavora in chiesa ... si fa sentire da tutti; Ultime Definizioni