La definizione e la soluzione di: Fa regione con la Venezia Giulia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRIULI

Curiosità/Significato su: Fa regione con la Venezia Giulia (Venezia Euganea) e al Trentino-Alto Adige (Venezia Tridentina), forma la regione storico-geografica delle Tre Venezie, o Triveneto. Il Friuli-Venezia ...

