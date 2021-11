La definizione e la soluzione di: Si può usare per friggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : STRUTTO | BURRO

Curiosità/Significato su: Si puo usare per friggere America si è soliti usare il termine chips per le patatine fritte imbustate sottili e croccanti, mentre si dice french fries o semplicemente fries per le patatine ...

Altre definizioni con usare; friggere; usare materiali di ricupero; Lo è un apparecchio elettronico facile da usare ; Un video d'aiuto per usare un programma ing; Si può usare per adesso; C'è chi lo usa per friggere ; La pentola comunemente usata per friggere ; Cuocere o friggere fino a rendere... aureo; Spesso si usa per friggere ; Ultime Definizioni