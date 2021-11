La definizione e la soluzione di: Protegge e aiuta gli artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Curiosità/Significato su: Protegge e aiuta gli artisti e sopportano situazioni familiari davvero molto difficili, trovando conforto solo nell'unione della loro amicizia e nell'ambiente che li protegge e che ...

Altre definizioni con protegge; aiuta; artisti; protegge Pinocchio; Allertano... per protegge re; protegge dagli schizzi d'acqua della ruota; Maschera che protegge dalla nocività dell'aria; aiuta chi s aiuta ; Un aiuta nte del reo; aiuta a dimenticare; aiuta no a contare; Lavora artisti camente il legno; Stimoli artisti ci; Sottile scalpello usato per incisioni artisti che; Stile artisti co del tardo barocco; Ultime Definizioni