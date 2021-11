La definizione e la soluzione di: Il primo tennista di colore ad aver vinto Wimbledon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASHE

Curiosità/Significato su: Il primo tennista di colore ad aver vinto Wimbledon 433744°N 0.214064°W51.433744; -0.214064 Il Torneo di Wimbledon, anche noto semplicemente come Wimbledon, è il più antico evento nello sport del tennis ...

Altre definizioni con primo; tennista; colore; aver; vinto; wimbledon; Lo è il primo sale; La pecora che fu il primo mammifero clonato; Il primo genito di Adamno; Il primo giorno feriale; __ Panatta, ex tennista ; L'ex tennista Ivanovic; Un colpo al volo del tennista ; Un tennista non in coppia; Che tendono al colore del rubino; Un fiore, un colore , un monte; La maschera multicolore ; La Pizzi cantante... di colore violetto; Attraver sa l'Egitto; Lo è il fucile dopo aver sparato; Le attraver sa chi va in Svizzera; L'attraver sa l'Eufrate; Il terzo punto vinto in un game a tennis; Solo pochi tennisti hanno vinto il Grande; Lo hanno vinto anche Sandro Veronesi e Antonio Scurati; Una Francesca cantante che ha vinto X Factor; wimbledon ne è il regno; L'unico tennista che ha vinto otto volte wimbledon ; Ultime Definizioni