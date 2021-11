La definizione e la soluzione di: Il prefisso che vale sei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESA

Curiosità/Significato su: Il prefisso che vale sei numero, assieme al prefisso nazionale), mentre rimane solo un prefisso a 3 cifre, che comincia sempre con il numero 3. Il prefisso internazionale normalmente ...

