La definizione e la soluzione di: A poker, tra la doppia coppia e il full. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Curiosità/Significato su: A poker, tra la doppia coppia e il full categoria. Pokerissimo Scala reale (o scala colore) Poker Full Colore Scala Tris Doppia coppia Coppia Carta più alta Tale ordine vige nei giochi "high" ...

