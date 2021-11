La definizione e la soluzione di: Piante dai fiori a imbuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PETUNIE

Curiosità/Significato su: Piante dai fiori a imbuto l'estate produce numerosissimi fiori a forma di imbuto, larghi 15–20 cm, di colore bianco o rosa, ma esistono anche ibridi con fiori rosso intenso. Per favorire ...

