La definizione e la soluzione di: Pezzo di stoffa per pulire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRACCIO

Curiosità/Significato su: Pezzo di stoffa per pulire Il tovagliolo è un pezzo di stoffa orlata usato per pulire la bocca o le mani durante i pasti, di forma quadrata si trova, nel coperto, piegato vicino ...

Altre definizioni con pezzo; stoffa; pulire; Barche in un sol pezzo ; Un pezzo di strada; Un pezzo per la banda; Un pezzo per il teatro; Piccoli avanzi di stoffa ; Un tipo di stoffa di pregio e lussuosa; I “pallini” sulla stoffa ; Pezzo di stoffa avanzata; Luoghi per pulire il bucato; pulire asciugando; Vaschette con rubinetti per pulire mani e viso; Ripulire da tutti i peccati; Ultime Definizioni