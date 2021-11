La definizione e la soluzione di: Il permesso dalla legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LICEITÀ

Curiosità/Significato su: Il permesso dalla legge Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione ...

