La definizione e la soluzione di: Parimenti... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ITEM

Curiosità/Significato su: Parimenti... in latino laddove il termine latino ha vari significati estesi (seno, ventre, seno maschile-pettorale, stomaco, basso intestino). Parimenti, il latino gratia plena, ...

Altre definizioni con parimenti; latino; Il parimenti dei notai; parimenti , altrettanto; La zona periferica di una città... con un termine derivato dal latino ; Il permesso in latino ; Piede latino con due sillabe brevi e una lunga; Il suffisso latino per formare i comparativi; Ultime Definizioni