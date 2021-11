La definizione e la soluzione di: Il pareggio sulla schedina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ICS

Curiosità/Significato su: Il pareggio sulla schedina di Stato (AAMS), il cui obiettivo è la previsione degli esiti di 14 partite di calcio. Per ogni singola partita inserita in schedina si deve marcare 1 ...

Altre definizioni con pareggio; sulla; schedina; Segno che indica il pareggio sulla schedina; Un pareggio calcistico con quattro gol in tutto; Un pareggio con due gol in tutto; pareggio ... senza reti; Si pettina sulla fronte; Equivale a egr sulla busta; Diagnosi basata sulla interpretazione dei sogni; C'è chi non li ha sulla lingua; Segno che indica il pareggio sulla schedina ; È difficile farlo alla schedina del Totocalcio; Determinano gli 1, X e 2 della schedina ; Indica il pareggio sulla schedina ; Ultime Definizioni