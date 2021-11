La definizione e la soluzione di: Osservano le leggi del Corano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARABI

Curiosità/Significato su: Osservano le leggi del Corano ebraico: ???????? ??????????????, assèret hadibrot, 'le dieci enunciazioni'), sono delle leggi che secondo la Bibbia furono date da Dio a Mosè sul monte ...

Altre definizioni con osservano; leggi; corano; osservano il mese di Ramadan; Lo sharing è un tipo di noleggi o; Cominciare ad aver effetto, detto di leggi ; Il Bartali che rivaleggi ò con Coppi; Si noleggi a elettrico in alcune città; Si ancorano nei porti; Parti dei capitoli della Bibbia e del corano ; I capitoli del corano ; Ognuno dei capitoli del corano ;