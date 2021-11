La definizione e la soluzione di: Ossa d animali antidiluviani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FOSSILI

Curiosità/Significato su: Ossa d animali antidiluviani vegetali. I tessuti esaminati includono resti animali mummificati artificialmente o naturalmente, ossa (cfr. Hagelberg et al. 1989; Cooper et al. 1992; ...

