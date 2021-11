La definizione e la soluzione di: Se non arrivano, l agricoltura ne soffre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIOGGE

Curiosità/Significato su: Se non arrivano, l agricoltura ne soffre Medio Atlante nel nord del Marocco che arrivano a 3350 m di altitudine, e quelle dell'Atlante Sahariano che arrivano ai 1 888 m. I principali fiumi del Marocco ...

Altre definizioni con arrivano; agricoltura; soffre; Così arrivano le vincitrici; Quando arrivano , ci aiutano nelle difficoltà; arrivano da altri mondi; I suoni festosi che arrivano dalla chiesa; Il Mario Ferrari ministro DC dell'agricoltura ; A volte si dice siano rubate all'agricoltura ; Come il settore dell'agricoltura e della pesca; L'agricoltura con poca chimica; Si prestano a chi soffre ; Chi ne soffre , è smorto in viso; Le soffre il corpo o l'anima; Vengono a chi soffre di vertigini; Ultime Definizioni