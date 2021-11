La definizione e la soluzione di: Non affetta da malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SANA

Curiosità/Significato su: Non affetta da malattia La malattia di Crohn o morbo di Crohn, nota anche come enterite regionale, è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino (MICI) che può colpire qualsiasi ...

Altre definizioni con affetta; malattia; Si mangia affetta to; Il negozio con l'affetta trice sul banco; Si affetta prima di gustarla; Carezze affetta te; Una malattia infantile; malattia ... sportiva; malattia intestinale; Una malattia infettiva dell'infanzia; Ultime Definizioni