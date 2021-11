La definizione e la soluzione di: Nella sua Torre sono custoditi i gioielli della Corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LONDRA

Curiosità/Significato su: Nella sua Torre sono custoditi i gioielli della Corona I gioielli della Corona inglese sono costituiti dalle regalie e dagli oggetti portati dal sovrano o indossati durante la cerimonia dell'incoronazione o ...

