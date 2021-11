La definizione e la soluzione di: Nel 1973 provocò l austerity in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CRISI ENERGETICA

Curiosità/Significato su: Nel 1973 provoco l austerity in Italia crisi petrolifera del 1973 dovuta alla guerra dello Yom Kippur tra Israele e mondo arabo. Ne conseguì un periodo di austerity caratterizzato dalle prime ...

