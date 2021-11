La definizione e la soluzione di: Il mese del digiuno per i Musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMADAN

Curiosità/Significato su: Il mese del digiuno per i Musulmani le mestruazioni. Il digiuno fu reso obbligatorio (wajib) durante il mese di Sha'ban nel secondo anno dopo la migrazione dei musulmani da La Mecca a Medina ...

