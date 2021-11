La definizione e la soluzione di: Manovra sospetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARMEGGIO

Curiosità/Significato su: Manovra sospetta attraverso l'esecuzione corretta della manovra la testa ritorna in sede acetabolare. La negatività della manovra di Ortolani deve portare il medico a valutare ...

Altre definizioni con manovra; sospetta; manovra la cloche dell’aereo; Un'asta di manovra ; L'inizio della manovra ; Una manovra dell'idrovolante; Il Dillon nel cast di “Insospetta bili sospetti”; È sospetta to d'aver commesso un reato o un delitto; Marchio di sigarette insospetta bilmente tedesco; Interrogare duramente un sospetta to o un testimone; Ultime Definizioni