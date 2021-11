La definizione e la soluzione di: Il locale con hamburger e patatine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FASTFOOD

Curiosità/Significato su: Il locale con hamburger e patatine pizza, condito con hamburger, patatine fritte, pomodori e insalata; in alcune la puccia viene condita con uccelletti (scamorza affumicata e prosciutto) o ...

Altre definizioni con locale; hamburger; patatine; Un locale della bottega; locale per il deposito della merce; Un locale da Trip Advisor; In mezzo al locale ; La carne degli hamburger ; Semi per hamburger ; La salsa per l'hamburger ; Il food degli hamburger ; Lo sono le patatine tipiche dei fast food; Brand di patatine d'una rosticceria degli anni '30; Le patatine del fast food; Ultime Definizioni