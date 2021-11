La definizione e la soluzione di: L'imperatore padre di Maria Teresa d'Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARLO SESTO

Curiosità/Significato su: L imperatore padre di Maria Teresa d Austria Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Maria Teresa d'Austria (disambigua). Maria Teresa d'Asburgo (Vienna, 13 maggio 1717 – Vienna, 29 novembre ...

Altre definizioni con imperatore; padre; maria; teresa; austria; imperatore che ha un arco a Roma; Publio Licinio imperatore romano 253-260; L’imperatore successo ad Augusto; Alla buona... come un celebre imperatore ; Vi nacque padre Pio; Lo è divenuto padre Pio; Il nome del padre ; Il padre e la madre; Una maria tra le regine francesi; Per molti è la primaria ; La città di Giuseppe e maria ; Vi fu mandata maria Antonietta nel 1793; Ne fondò molti madre teresa di Calcutta; Una comica teresa ; Una poesia di Luigi Sailer: __ teresa ; Una teresa attrice, comica e conduttrice italiana; Gottfried von, musicista austria co del Novecento; Lech : austria = Kranjska Gora : x; Suggestiva canzone natalizia austria ca; Città austria ca sul Danubio; Ultime Definizioni