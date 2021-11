La definizione e la soluzione di: Ai lati della tavolata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Curiosità/Significato su: Ai lati della tavolata a tarsie marmoree e con richiami all'antico, come le due sfingi ai lati della tavolata. In questa scena, scorciata con violenza, le figure, in pose pacate ...

