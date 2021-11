La definizione e la soluzione di: Ha lasciato volontariamente la patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESULE

Curiosità/Significato su: Ha lasciato volontariamente la patria dove costituiscono circa un terzo della popolazione. A partire dalla loro patria originaria (in Europa orientale) nel VI secolo, si sono spostati anche verso ...

Altre definizioni con lasciato; volontariamente; patria; Segno lasciato sul terreno; lasciato fuori; L'usato lasciato da alienare; Che è lasciato in totale abbandonoderelitto; Fa... strizzare l’occhio involontariamente ; I bonevoglie lo erano volontariamente sulle galee; Manomesso o intralciato volontariamente ; Sabotata, danneggiata volontariamente ; Si varca espatria ndo; Fuggita dalla patria ; L’isola patria di Ulisse; Espatria to in cerca di fortuna; Ultime Definizioni