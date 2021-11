La definizione e la soluzione di: L inizio dell occupazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Curiosità/Significato su: L inizio dell occupazione prima occupazione del Paese da parte di potenze straniere. Il Trattato di San Francisco, firmato l'8 settembre 1951, marcò la fine dell'occupazione alleata ...

