La definizione e la soluzione di: Iniziali di Sampras, l ex tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PS

Curiosità/Significato su: Iniziali di Sampras, l ex tennista Leconte (Lillers, 4 luglio 1963) è un ex tennista francese. Dotato di un talento straordinario e capace di velocità di palla impensabili, alternate a tocchi ...

