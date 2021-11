La definizione e la soluzione di: L industriale che tosa le pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LANIERO

Altre definizioni con industriale; tosa; pecore; Stabilimenti per produrre su scala industriale ; Continente in continua crescita industriale ; Intesa industriale ; Luoghi di lavoro artigianale e industriale ; Ha una ventresca gustosa ; Che manifesta gioia vistosa mente; Fastosa come può esserlo una cerimonia; Disturbo che rende difficoltosa la deglutizione; Ricoveri per le pecore ; Lo sono le pecore ; Si occupa di un gruppo di animali come le pecore ; Lo sono pecore e capre; Ultime Definizioni