La definizione e la soluzione di: Grossa fune per Tonneggio delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMENA

Curiosità/Significato su: Grossa fune per Tonneggio delle navi longitudinali " . Passacavo Guida, condotto, per il passaggio dei cavi di manovra correnti o dormienti, di ormeggio, di tonneggio, ecc. Alcuni sono ad occhio fucinato ...

