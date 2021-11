La definizione e la soluzione di: In grammatica ci sono le principali e le secondarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PROPOSIZIONI

Curiosità/Significato su: In grammatica ci sono le principali e le secondarie strettissimo (anche se è la lingua ufficiale del Vaticano), a oggi la grammatica latina è studiata in molte parti del mondo e anche in Italia, dove è materia di studio ...

