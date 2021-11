La definizione e la soluzione di: Governa a Mosca dal 1999. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PUTIN

Curiosità/Significato su: Governa a Mosca dal 1999 Il Granducato o Gran Principato di Mosca (in russo: ????´??? ???´?????? ?????´??????, traslitterato: Velikoe Knjažestvo Moskovskoe), è stato uno dei maggiori ...

Altre definizioni con governa; mosca; 1999; Li governa va Mobutu; governa va su molti popoli; La sa governa re un marinaio; La città dell'antico giudicato sardo, governa to da una celebre Eleonora; Una mosca pericolosa; La mosca lo è al pari della farfalla; Il teatro di mosca celebre per la danza; Un vino dolce e liquoroso simile al mosca to; Nel 1999 fu premiato col Pallone d'oro; La Miti che recitò in Gialloparma del 1999 ; Hit del 1999 del dj francese Mr. Oizo; Roberto Benigni lo ha vinto nel 1999 ; Ultime Definizioni