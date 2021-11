La definizione e la soluzione di: Il golfo teatro della battaglia di Lepanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATRASSO

Curiosità/Significato su: Il golfo teatro della battaglia di Lepanto significati, vedi Battaglia di Lepanto (disambigua). La battaglia di Lepanto (Lèpanto; chiamata Nafpaktos [?a?pa?t??] dagli abitanti, Lepanto dai veneziani ...

Altre definizioni con golfo; teatro; della; battaglia; lepanto; Uno Stato sul golfo di Guinea; Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama; Mèta balneare sul golfo di Guascogna; Isola nel golfo di Napoli; L intervallo a teatro ; Un tutto esaurito a teatro ; Un pezzo per il teatro ; Il più famoso teatro lirico argentino; L isola della Venere senza braccia; Nella sua Torre sono custoditi i gioielli della Corona; La ragione della ditta; Era la prefazione della guida telefonica; Storica battaglia della guerra d’Eritrea 1895; My Way fu uno dei suoi cavalli di battaglia ; Le isole greche teatro della battaglia di Lepanto; battaglia re uno contro uno; Le isole greche teatro della battaglia di lepanto ; Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di lepanto ; Una battaglia come quella di lepanto ; La regione di lepanto ; Ultime Definizioni