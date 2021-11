La definizione e la soluzione di: Girati come una clava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTEATI

Curiosità/Significato su: Girati come una clava Quando gli uomini armarono la clava e... con le donne fecero din don è un film del 1971, diretto da Bruno Corbucci. Nonostante il titolo, che si richiama ...

Altre definizioni con girati; come; clava; girati su se stessi; Rigirati , capovolti; Ceste che si portano come zaini; Posti in circolazione... come francobolli; Chiare e precise come le impressioni; Opera teatrale come La cantatrice calva; L'eroe con la clava ; Nome comune di un fungo di genere clava ria; Far girare la clava ; Ultime Definizioni