La definizione e la soluzione di: Gareggia in sette discipline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPTATLETA

Curiosità/Significato su: Gareggia in sette discipline delle due precedenti discipline. Vince l'atleta o la squadra che facendo la somma numerica della classifica di ogni singola disciplina totalizza un numero ...

Altre definizioni con gareggia; sette; discipline; Una che gareggia da ferma; gareggia per il primo posto; Atleti che gareggia no su candide piste; Un ordine tante volte atteso... da chi gareggia ; I sette di Kurosawa; La più sette ntrionale isola del Giappone; Serpenti la cui pelle è usata per fare borsette ; Le casette ... dei cani; Gareggiano in più discipline ; L'insieme delle discipline della giurisprudenza; discipline scolastiche; Assieme al quadrivio sono discipline di studio; Ultime Definizioni