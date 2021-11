La definizione e la soluzione di: Il fuori a tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OUT

Curiosità/Significato su: Il fuori a tennis Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Tennis (disambigua). Il tennis (il nome può essere tradotto in italiano con un termine arcaico ...

Altre definizioni con fuori; tennis; La collina fuori Gerusalemme su cui venne crocefisso Gesù; Ne fuori esce aria o gas; Risultati, venuti fuori ; Il "pick" tra i fuori strada; Iniziali di Sampras, l ex tennis ta; Iniziali di Sampras, l ex tennis ta; Il primo tennis ta di colore ad aver vinto Wimbledon; __ Panatta, ex tennis ta;