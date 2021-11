La definizione e la soluzione di: Si frequentano dopo la scuola materna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELEMENTARI

Curiosità/Significato su: Si frequentano dopo la scuola materna 16 anni. Il testo di Alleanza Nazionale prevedeva la scansione Scuola Materna, Scuola di Base, Scuola Secondaria (biennio propedeutico agli studi del triennio) ...

