Soluzione 4 lettere : ADDA

Curiosità/Significato su: Forma il Lago di Como Il lago di Como (Lagh de Comm in lombardo, AFI: ['l??k de 'k?m]), detto anche Lario, è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente ...

Batteri a forma di bastoncello; L immagine apparente del Sole forma ta da aloni; forma di sclerosi; forma no un battaglione; Il lago lungo il fiume Oglio; Spettacolare arcipelago nel nord della Norvegia; L'arcipelago di cui fanno parte Giava e Sumatra; Un mare che è... un lago ; como dità; Con Giovanni e Giacomo in Fuga da Reuma Park; Scomo do o privo di mezzi; Una località sul Lago di como ;