La definizione e la soluzione di: Ne fondò molti madre Teresa di Calcutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LEBBROSARI

Curiosità/Significato su: Ne fondo molti madre Teresa di Calcutta pace 1979 Madre Teresa di Calcutta, nata Anjezë Gonxhe Bojaxhiu [a'??z? 'g?n?? b?ja'd?iu], per la Chiesa cattolica Santa Teresa di Calcutta per il culto ...

Altre definizioni con fondò; molti; madre; teresa; calcutta; fondò Cartagine; fondò la scuola stoica; fondò i Litfiba insieme a Ghigo Renzulli; fondò il futurismo; Per molti è Lele o..; molti plicano per cento; Centro del Piacentino in cui molti anni fa funzionò una centrale nucleare; molti la ordinano con la pizza; La madre di san Giovanni Battista; La madre dei Titani; La madre di Apollo e Diana; La madre di Horo; L'imperatore padre di Maria teresa d'Austria; Una comica teresa ; Una poesia di Luigi Sailer: __ teresa ; Una teresa attrice, comica e conduttrice italiana; La Madre... di calcutta ; Nota canzone del cantautore calcutta del 2015; Si spendono a calcutta ; La famosa Santa di calcutta ; Ultime Definizioni