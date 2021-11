La definizione e la soluzione di: Fece dono agli Stati Uniti della Statua della Libertà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRANCIA

Curiosità/Significato su: Fece dono agli Stati Uniti della Statua della Liberta significati, vedi Statua della Libertà (disambigua). La statua della Libertà (in inglese Statue of Liberty, in francese Statue de la Liberté), cui nome completo ...

