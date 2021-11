La definizione e la soluzione di: Fanno parte dei vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIACCHE

Curiosità/Significato su: Fanno parte dei vestiti che indossano vestiario, a eccezione degli animali domestici, talvolta vestiti dai loro proprietari. Ciascun articolo d'abbigliamento ha un significato ...

Altre definizioni con fanno; parte; vestiti; Se ne fanno lastroni per tetti; fanno stanco il sano; L'arcipelago di cui fanno parte Giava e Sumatra; Le fanno dondolare i bimbi; Una parte del castello; parte cipare con altri; Metallo che fa parte del gruppo delle terre rare; La parte finale del campionato di pallacanestro; Investiti , sbaragliati; Rimette a nuovo i vestiti ; Sostegní anche per vestiti ; Si fanno in fondo ai vestiti ; Ultime Definizioni