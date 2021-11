La definizione e la soluzione di: Se ne fanno lastroni per tetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARDESIE

Curiosità/Significato su: Se ne fanno lastroni per tetti occitano lausa sta a indicare la pietra piatta usata come copertura per i tetti oppure per lastricare; il diminutivo è lauseta, l'accrescitivo lausàs, mentre ...

