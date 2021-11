La definizione e la soluzione di: Fabbrica le Ibiza e le Leon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEAT

Curiosità/Significato su: Fabbrica le Ibiza e le Leon disegnato e costruito in Spagna dalla SEAT e basato sulla SEAT Ibiza seconda serie, con cui condivideva base, meccanica e parte anteriore. È stato presentato ...

