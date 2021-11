La definizione e la soluzione di: In economia c è quella speculativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOLLA

Curiosità/Significato su: In economia c e quella speculativa Un fondo speculativo (in inglese hedge fund), detto anche fondo hedge, è un fondo comune di investimento privato, amministrato da una società di gestione ...

